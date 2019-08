Cislianerfest 2019 - 6^ edizione

Il Cislianerfest è organizzato dal Comune di Cisliano e Pro Loco Cisliano. Cislianerfest giunto ormai alla sua sesta edizione, si propone come un festival a tutto tondo, dove, tra buon malto locale, ottimo cibo e numerose attività, il filo conduttore è la musica!



Nato nel 2013 con il desiderio di offrire un palco a tutti i gli artisti, di ogni genere ed esperienza, Cislianerfest ha da sempre come missione la promozione della musica e della cultura della buona musica a 360 gradi: in questi primi anni il live contest che caratterizza le tre serate di festival si è rivelato uno dei contest di riferimento in Lombardia, per quanto riguarda la musica emergente, ricevendo iscrizioni tutt’Italia: Milano, Bergamo, Lodi, Padova, Torino e Chieti sono alcune delle città presenti sulle carte d’identità dei nostri artisti.



Cislianerfest è molto di più di un semplice contest: oltre a vantare collaborazioni con alcune delle realtà lombarde più affermate del settore musicale (tra cui Massive Arts Studios e 0371 Music Press), grazie a diversi club locali che collaborano all’arricchimento delle varie giornate offre divertimento per tutte le età durante tutto l’arco delle giornate: negli anni hanno partecipato dei Vespa Club, Alfa Romeo Club, Tuning Club, Volo Club e numerosi sono stati gli eventi concomitanti.



Cislianerfest vuole cercare di portare la cultura estera dei festival in Italia, arricchita dal grande spirito artistico italiano, con la grande consapevolezza che non è festa se non c’è musica.



Ulteriore evoluzione del festival è il trasferimento in “Libera Masseria”, bene confiscato alla ‘Ndrangheta nel 2010, di cui il Comune di Cisliano ha ottenuto il comodato d’uso gratuito (primo caso in Italia) dopo un presidio di legalità avvenuto nel 2015.

La manifestazione aggiunge così alle sue missioni quella sociale, della legalità e della verità, contribuendo alla rinascita di uno spazio condannato.

Una missione per Cisliano ma anche per l’Italia intera: sarà infatti il primo festival musicale organizzato all’interno di un bene confiscato.

Gallery