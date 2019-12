Cita a ciegas: a dicembre in scena al Parenti

Cita a ciegas - di Mario Diament, traduzione, adattamento e regia di Andrée Ruth Shammah, con Gioele Dix, Laura Marinoni, Elia Schilton, Sara Bertelà, Roberta Lanave - andrà in scena al Teatro Franco Parenti dall'11 al 22 dicembre.

È la vista di un cieco, evocazione di Borges, a illuminare il buio dei nostri labirinti interiori in Cita a ciegas (Confidenze fatali) dell’argentino contemporaneo Mario Diament, scoperto da Andrée Shammah che lo ha portato al successo a Milano e in una lunga tournée nel 2018. La regia svela il paradosso facendo risuonare negli interpreti le corde più intime e ci porta fuori dal labirinto, in una realtà parallela e più vera. Con Gioele Dix che rivela nuove, impalpabili espressività nel ruolo del cieco/Borges.

Sinossi

Un uomo cieco è seduto su una panchina di un parco a Buenos Aires. È un famoso scrittore e filosofo che era solito godersi l’aria mattutina. Quella mattina, la sua meditazione viene interrotta da un passante da qui una serie di incontri e dialoghi svelano legami tra i personaggi sempre più inquietanti, misteriosi e a tratti inaspettatamente divertenti. Come Borges, che crebbe parlando e scrivendo in inglese e spagnolo e visse in diversi paesi, Diament è uno scrittore interculturale, un emigrato e un esule che scrive

della e sull’Argentina, sull’identità e l’isolamento, come fece il grande poeta argentino.