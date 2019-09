La Città della Pizza 2019 a Milano: ingresso gratuito

L'Avanguardia della Pizza Italiana in una location unica, totalmente al coperto.

Il fascino che ne deriva è ineguagliabile: 6.000 mq di superfici, nel cuore di Milano, in un quartiere che sta divenendo rapidamente polo di riferimento dell'arte, cultura e moda.

2 Giorni dedicati ad una delle più antiche tradizioni culinarie del nostro Paese, in un viaggio di gusto da Nord a Sud passando per il Centro.

La Città della Pizza, è un luogo unico dove si possono degustare le migliori pizze d’Italia di più di 30 maestri pizzaioli, ma dove soprattutto ci si confronta e si parla di tecniche, di lievitazione, di eccellenza agroalimentare.

Cene, Laboratori, Food show, Competizioni e Dibattiti che coinvolgeranno opinion leder, più di 30 grandi maestri pizzaioli, chef e appassionati.

Cosa fare alla Città della pizza

CONOSCERE E COMPRARE i prodotti delle aziende italiane all'interno del nostro market

- MANGIARE le pizze più buone d'Italia scegliendo tra oltre 45 ricette dalle più tradizionali alle più creative.

- PARTECIPARE a laboratori gratuiti - sia per adulti che per bambini - su come fare la pizza

- PRENDERE PARTE a incontri tecnici con i mostri sacri della pizza