Milano diventa la città dei robot: l'incredibile show sbarca in Bicocca

Il primo show interattivo di robot e tecnologie moderne aprirà le sue porte a Bicocca Village (Milano). Si tratta della Città dei Robot - un evento unico nel suo genere con tecnologie proiettate al futuro e robotica ad intelligenza artificiale con la quale è possibile comunicare ed interagire. Probabilmente stiamo parlando del primo progetto nell’ambito della robotica complessa svolto in Italia e creato per i visitatori di ogni età, ma soprattutto rivolto ad un pubblico di bambini e di giovani ragazzi. Si può comunicare, giocare a anche ballare con i robot. “La Città dei Robot” si è svolto con successo in oltre 30 città europee.

Lo show porta a Bicocca Village 74 robot e diverse tecnologie di ultima generazione recentemente presentate a Las Vegas, Berlino e Pechino. I robot che verranno esposti a Bicocca Village copiano i comportamenti e le emozioni degli umani, parlano, intrattengono discorsi e giocano con i visitatori muovendosi liberamente in massima autonomia. Gli ospiti dello show potranno incontrare la Ragazza-robot Kiki, chiacchierare con il muscoloso Matthew - Android di ultima generazione dei robot intelligenti, conoscere il robot britannico SociBot, il quale sorprenderà per i suoi innumerevoli volti e vedere la recitazione del primo al mondo robot attore – Tesphian.

All’evento sarà anche presente il teatro dei robot itinerante più grande in Europa con dodici robot androidi e due robot ragno che divertiranno i ragazzi facendo vedere loro le proprie capacità acrobatiche sincronizzate. Tra le altre cose si potrà assaggiare il caffè preparato dal Robot-barista Monty, fare amicizia con i Robot-umanoidi, chattare con il famoso robot francese “Pepper”! .

Lo show comprende anche un’area in cui il visitatore potrà “trasformarsi” in una stella e provare a capire come si vive nello spazio e salire in un ascensore spaziale che consentirà al visitatore di fare un viaggio attraverso tutti gli strati dell’atmosfera. In più i visitatori potranno partecipare alla gara di robot ping-pong del futuro, fare parte di una competizione di danza con un robot, battere i record nell’area dei giochi del futuro e testare 11 zone della realtà virtuale e aumentata. "Vogliamo raccontare ai bambini, ai genitori e ai nonni delle tecnologie del domani e come le stesse saranno in grado di cambiare la nostra vita", questa in sintesi e l’idea degli organizzatori di questo show “robotico/spaziale”. “La città dei Robot” sarà aperto a Milano solo per 60 giorni: dal 12 dicembre 2019 al 9 febbraio 2020 nel Centro Commerciale Bicocca Village, per poi spostarsi in un’altra città europea.