Classica: la pianista costanza principe domenica 12 febbraio allo spazio Teatro 89

MILANO - Che cosa accomuna il concerto italiano di Bach, i Klavierstücke di Schubert, il Peter Grimes di Britten e le danze di Hummel? Probabilmente poco o nulla, dal punto di vista di una seria analisi musicale e musicologica. Ma i programmi dei concerti, rari momenti in cui cultura e spettacolo trovano punti di equilibrio inattesi e stimolanti, consentono anche la creazione di percorsi eccentrici, partendo dalle esperienze e dalla sensibilità degli interpreti. È quello che accadrà domenica 12 febbraio (ore 17; ingresso 5-7 euro) allo Spazio Teatro 89 di Milano nell'ambito della rassegna "In Cooperativa per Amare la Musica", in occasione del concerto intitolato "Viandanti, pescatori e condottieri": assecondando questa logica, infatti, Costanza Principe, talento italiano fiorito Oltremanica, ha immaginato un viaggio fra divine lunghezze, interludi marini e rombo di cannoni, che ci condurrà dal "gusto italiano" secondo Bach alle isole britanniche dell'equorea drammaticità britteniana e del Rule Britannia citato da Hummel nei Valzer scritti per il Congresso di Vienna. Ad accompagnare Costanza in questo musical journey, sia come pianista nel quattro mani di Hummel sia come narratore e tessitore dei molteplici fils rouges dipanati, ci sarà il pianista e musicologo Luca Ciammarughi. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano, tel: 0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org; Biglietteria: intero 7 euro; ridotto 5 euro. Domenica 12 febbraio 2017, ore 17 Viandanti, pescatori e condottieri Costanza Principe, pianoforte Con la partecipazione di Luca Ciammarughi, pianista e musicologo.