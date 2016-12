"Claude Chabrol, l'investigatore dell'anima": dal 13 al 27 gennaio al MIC

Dal 13 al 27 gennaio il Museo Interattivo del Cinema ospiterà Claude Chabrol, l'investigatore dell'anima, una rassegna di dieci film dedicata al regista considerato tra i creatori della Nuovelle Vague insieme a Truffaut, Godart, Rivette e Rohmer.

In proiezione: il primo film diretto da Chabrol Le Beau Serge (1957), che contiene già temi caratteristici della sua estetica come l'introspezione psicologica e l'ambientazione provinciale; titoli di successo come Donne facili (1960) e Stéphane, una moglie infedele (1969); lungometraggi interpretati da Isabelle Huppert quali Madame Bovary (1991), tratto dall’omonimo romanzo di Flaubert e nominato come miglior film straniero ai Golden Globe, Grazie per la cioccolata (2000), presentato fuori concorso alla 57ª Mostra del cinema di Venezia, e Un affare di donne (1988); lavori più recenti come Il fiore del male (2003), La damigella d’onore (2004) e L’innocenza del peccato (2007). In conclusione poi, Bellamy (2009) con Gérard Depardieu, presentato nella sezione Berlinale Special al Festival di Berlino e dedicato a Georges Simenon, autore dei romanzi da cui Chabrol ha tratto molti dei suoi film.

Per gli orari delle proiezioni consultare il sito del MIC.