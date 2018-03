"Claudia Cardinale. Diva d'autore": dal 30 marzo al 12 aprile al MIC

Claudia Cardinale. Diva d'autore, la rassegna che celebra gli 80 anni dell'attrice italiana, viene ospitata al Museo Interattivo del Cinema dal 30 marzo al 12 aprile.

In proiezione i lavori della Cardinale per i più grandi autori italiani: Luchino Visconti (Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli), Federico Fellini (8½), Mauro Bolognini (Il bell'Antonio), Luigi Comencini (La ragazza di Bube), Sergio Leone (C'era una volta il West), Luigi Zampa (Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata), Damiano Damiani (Il giorno della civetta). In programma anche due rare pellicole che vedono la diva esordinere in Tunisia: Chaine d'or (1956), cortometraggio di René Vautier al quale Claudia Cardinale partecipa con le sue compagne di scuola, e I giorni dell'amore (Goha) (1958) di Jacques Baratier, suo primo lungometraggio. Di seguito il programma delle proiezioni.

Venerdì 30 marzo

h 16.30 Chaine d’or

René Vautier, Tunisia, 1956, 20’, v.o.sott.it. Con Claudia Cardinale.

Rarissimo cortometraggio proveniente dalla cineteca tunisina che vede la prima interpretazione di Claudia Cardinale. Il film racconta un episodio che segnò l’inizio dell’indipendenza tunisina.



A seguire

Il Gattopardo

Luchino Visconti, Italia/Francia, 1962, 184’. Con Claudia Cardinale, Burt Lancaster.

Dal notissimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un capolavoro di spettacolare ricostruzione storica e di sottile introspezione psicologica.



Sabato 31 marzo

h 15.00 I giorni dell’amore (Goha)

Jacques Baratier, Francia/Tunisia, 1958, 83’, v.o. sott.it. Con Claudia Cardinale, Omar Sharif.

Goha è un ragazzo povero e ingenuo che non sa cosa fare della sua vita. Nell’omonimo quartiere di Goha vive anche lo studioso Taj El Ouloum. Tra i due nasce uno strano rapporto di amicizia.



h 17.00 Claretta

Pasquale Squitieri, Italia, 1984, 127’. Con Claudia Cardinale, Caterina Boratto.

Un giornalista che vuole fare un film sulla vita di Claretta Petacci si scontra con la scarsezza del materiale a disposizione. Decide allora di rivolgersi alla sorella della sventurata amante di Mussolini.



Domenica 1 aprile

h 17.00 C’era una volta il west

Sergio Leone, Italia, 1969, 178’. Con Claudia Cardinale, Charles Bronson.

Morton è il padrone della ferrovia e sa benissimo che dove c'è l'acqua, in mezzo al deserto del West, ci sarà una grande stazione, poi una grande città. L'acqua c'è nella terra dei McBain, così Morton manda il killer Frank a convincere il legittimo proprietario a vendere.



Lunedì 2 aprile

h 17.00 Rocco e i suoi fratelli

Luchino Visconti, Italia/Francia, 1960, 180’, b/n. Con Claudia Cardinale, Alain Delon.

La famiglia Parondi è arrivata dal Sud a Milano, dove vive in misere condizioni. Dei quattro fratelli, Rocco cerca fortuna nella boxe, ma il suo desiderio è quello di tornare al paese.



Giovedì 5 aprile

h 15.00 La pelle

Liliana Cavani, Italia, 1981, 128’. Con Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni.

Napoli, 1944. Il generale Cork, comandante della Quinta Armata americana, è tutto preso dalle trattative con il camorrista Marzullo. Il tramite per condurle è Curzio Malaparte, che si trova a organizzare una sontuosa cena.



h 17 La ragazza di Bube

Luigi Comencini, 1963, Italia 111’, b/n. Con Claudia Cardinale, Georges Chakiris.

Subito dopo la guerra Mara si innamora di Bube, un giovane ex partigiano costretto a nascondersi. A lungo separata dall'uomo che ama, mentre i compagni tentano di organizzare la sua fuga, Mara trova lavoro in città e conosce Stefano, un bravo ragazzo che le propone di sposarlo.



Venerdì 6 aprile

h 17.00 8 ½

Federico Fellini, Italia, 1963, 140’, b/n. Con Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni.

Un regista al centro di un'avventura dello spirito e della psiche: sogno, memorie, realtà si intrecciano e si sovrappongono a configurare una crisi che è umana, artistica ed etica.



Sabato 7 aprile

h 17.00 Un maledetto imbroglio

Pietro Germi, Italia, 1960, 110’, b/n. Con Claudia Cardinale, Pietro Germi.

Il commissario Ingravallo indaga su un furto, ma presto si trova alle prese con un assassinio. I due crimini sono collegati e, dotato di umanità quanto di acume, risolve il caso a modo suo.



Domenica 8 aprile

h 17.00 Il giorno della civetta

Damiano Damiani, Italia, 1967, 112’. Con Claudia Cardinale, Franco Nero.

Delitto di mafia in Sicilia: il capitano Bellodi, comandante dei carabinieri locali, viene dall’Italia settentrionale e si oppone cocciutamente all’omertà, fronteggiando apertamente i capi mafiosi della città.



Martedì 10 aprile

h 15.00 Bello onesto emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata

Luigi Zampa, Italia, 1971, 110’. Con Claudia Cardinale, Alberto Sordi.

Amedeo Battipaglia, italiano ormai non più giovane emigrato in Australia, decide che è arrivato il momento di accasarsi e, ritenendo le australiane troppo emancipate per i suoi gusti, fa venire dall'Italia Carmela.



Giovedì 12 aprile

h 15.00 Il bell’Antonio

Mauro Bolognini, Italia, 1959, 105’, b/n. Con Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni.

Il bell'Antonio Mangano torna a Catania da Roma, preceduto da fama di dongiovanni, per sposare la splendida e apparentemente ingenua Barbara.



A seguire Chaine d’or

René Vautier, Tunisia, 1956, 20’. Con Claudia Cardinale.

Replica.