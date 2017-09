Ressa e strada bloccata per Claudia Schiffer: poi gaffe con la moglie di Icardi

Milano per la fashion week si riempie di modelle e il fulcro, ovviamente, è il Quadrilatero. Sabato traffico bloccato e ressa (con centinaia di persone) davanti alla boutique Versace per Claudia Schiffer, la top tedesca che il 22 settembre è tornata in passerella per la maison della Medusa dopo 15 anni dall'addio alla moda.

In via Montenapoleone ha firmato alcune copie del libro, edito da Rizzoli, che celebra i suoi 30 anni di carriera. Al cocktail organizzato nel negozio Versace anche Wanda Nara, che ha regalato alla Schiffer la maglia di suo marito, Icardi, attaccante dell'Inter.

I testimoni raccontano che in modo molto garbato la top model ha gelato la signora Icardi e fatto sorridere i presenti. "Grazie, ma che cosa è?", ha chiesto indicando la maglietta dell'Inter (sotto, foto Carynpenrose Instagram).

.