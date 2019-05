Art Space presenta la mostra collettiva “Clausura nell’arte” che inaugura a Milano, presso Spazio Arte TOLOMEO in via Ampère, 27 il 12 giugno 2019, a partire dalle 18:00. All'inaugurazione interverranno Guido Andrea Pautasso studioso delle avanguardie artistiche del Novecento, della controcultura underground e del vampirismo nella letteratura italiana. Ha collaborato con RAI3 e pubblicato Epopea della cucina futurista (2010) e Cucina futurista e curatrice della mostra Eva Amos.

L’Associazione Culturale ARS – Art Space tra le sue manifestazioni artistiche in relazione con l’arte contemporanea organizza la mostra CLAUSURA NELL’ARTE che si svolgerà presso Spazio Arte Tolomeo. Parteciperanno alla mostra 30 artisti emergenti internazionali con opere che corrispondono al tema.

Il termine clausura indica un luogo separato per il ritiro religioso e le regole che favoriscono questa separazione. È il segno, la protezione e la forma della vita integralmente contemplativa. Un monaco e un artista si assomigliano: l’artista crea le sue opere mettendosi in “clausura” e l’arte diventa l’oggetto della sua meditazione, con la quale riesce a dare vita alle sue emozioni e pensieri. In alcuni casi, invece, l’artista non sceglie di stare in clausura ma ci si ritrova senza volere per diverse ragioni: forse per la società che lo circonda, forse perché si sente inadeguato, o forse per motivi personali, e scopre una via di fuga nell’arte. Dipingendo, modellando una scultura riesce a sfogarsi e sentirsi più libero.

L'apertura della mostra si terrà presso la galleria Spazio Arte Tolomeo, via Ampère, 27, Milano​ il giorno 12 giugno 2019, ore 18:00. L'ingresso libero su prenotazione.

Per le info rivolgersi su arsartspace@gmail.com

La mostra sarà visibile fino al 17 Giugno 2019.