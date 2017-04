Cleaning day alla casa popolare di viale Lombardia 65

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 8 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si svolgerà un grande ed ambizioso evento di valorizzazione di Milano da parte dei cittadini volontari: la rimozione delle scritte vandaliche dalla casa popolare di viale Lombardia 65. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Municipio 3, è organizzata dal Comitato Abruzzi - Piccinni con il supporto di Milano Altruista e del Comitato inquilini, è finanziata dal Rotary Club Milano Castello e dal Rotaract Club Milano Castello PHF, i quali partecipano anche all'iniziativa insieme a: Rotaract Club Milano PHF, Rotaract Club Milano Antiche Mura, Rotaract Club Milano Madunina, Rotaract Club Milano Sforza. Attraverso questa azione si darà voce alle case popolari, luoghi ricchi di potenzialità e progettualità che troppo spesso vivono la marginalità del loro essere che contribuisce ad accrescere situazioni di degrado, insicurezza ed abbandono. Oltre 90 volontari si uniranno per cancellare 1400 scritte da una superficie di circa 670 mq "Questo evento di riqualifica urbana e di valorizzazione - spiega Fabiola Minoletti del Comitato Abruzzi-Piccinni-è una risposta attiva al desiderio di collaborazione lanciato dai quartieri che aiutano il cittadino a diventare parte attiva nella riconquista della propria via, lo rieducano al rispetto della propria città e confermano l'impegno di volersi occupare di qualsiasi realtà urbana, abitativa, culturale e storica di Milano ." L'obiettivo di questi eventi di clean-up è quello di creare degli esempi virtuosi, attraverso un'azione dal basso che s'ispira ad una cultura del fare ed esprimono la voglia dei cittadini di contribuire concretamente alla bellezza della propria città. L'appello rivolto ai milanesi è di partecipare numerosi, con l'obiettivo di strappare insieme angoli della nostra città al degrado urbano.