Il 5 e il 6 marzo a Base spettacolo interattivo di Cleo T. e aperitivo

Domenica 5 e lunedì 6 marzo a Base si terrà l'anteprima del tuor di presentazione del nuovo album di Cleo T And Then I Saw a Million Skies Ahead.

L'artista francese residente a Berlino si esibirà in una prova aperta al pubblico del proprio show multimediale, tra danza musica e arte digitale.

Ad aspettare i presenti un allestimento di schermi a velo con proiezioni di bagliori generati da un algoritmo sensibile a onde sonore e movimenti corporei.

Lo spettacolo ha l'obiettivo di rendere accessibile l'arte contemporanea attraverso l'immediatezza della musica pop. Le prove saranno accompagnate da un aperitivo.