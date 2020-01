Climate change symposium mi2020 - Educare per agire

“La speranza è nelle persone, ed è un energia rinnovabile”



Ad un mese dalla COP25 di Madrid, una serata per ripercorrere l’esperienza dei negoziati internazionali sul Clima insieme ad esperti e agli “observers”, giovani studenti/e e attiviste che hanno avuto l’esperienza di seguire dal vivo le due settimane di Conferenza delle Parti.

Cosa è successo ai negoziati?

Quali sono state le parole degli scienziati dell’IPCC che si occupano di Clima?

Quali sono stati i risultati e cosa accadrà ora?

La voglia e la curiosità di condividere informazioni per rispondere a queste domande e saperne di più su uno dei temi centrali della storia odierna, anche in vista del prossimo anno in cui MIlano sarà la città ospitante della Pre-COP26.

Ci saranno anche approfondimenti sugli special report IPCC e sul ruolo della società civile

Animati quest’anno da Greta, i giovani saranno protagonisti: tema di particolare attenzione sarà l’educazione climatica.

EDUCARE PER AGIRE è difatti il motto dell’evento.



Le porte sono quindi aperte alla partecipazione di insegnanti, scuole educatori .

Ma anche e soprattutto a chi lotta e spera per il futuro delle nuove generazioni e del pianeta



L’appuntamento è per mercoledì 15 gennaio h 18.45 (inizio ore 19) presso l’Ecoteatro di Milano in via Fezzan 11 (MM1 Bande Nere).

L’iniziativa nasce da uno sforzo collaborativo di diverse associazioni, a partire dal Team Italiano del The Climate Reality Project, movimento fondato dal premio nobel per la pace Al Gore, collaborano e sostengono Social Innovation Teams, The Climate Reality Project EU Branch, Area Ridef, Giacimenti Urbani, HubZine Italia, Legambiente, UNACT Youth Action Hub Italy, Economia e Sostenibilità, Manitese, Climate KIC e tante altre..



Non Mancate!

Per quelli che preferiscono la disperazione alla speranza, per chi non ha detto che non si può fare nulla..dico.

La SPERANZA è energia rinnovabile e non ci lasceremo abbattere



AL GORE, Madrid 10th dec@COP25



Registrazione Gratuita su eventbrite: https://tinyurl.com/yeqr9clx

Promo: https://tinyurl.com/yfvzehwe

Info: hubzine.italia@gmail.com

FB event: https://www.facebook.com/events/2596877437096187/

Crowdfunding a sostegno a campagne: https://tinyurl.com/yfadlgbn