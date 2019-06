"Milano Clown Festival" al Carroponte con spettacoli di circo, giocolieri e acrobati

Il Milano Clown Festival, la celebre manifestazione dedicata al Clown e al Teatro di strada che da quindici anni impazza nel Carnevale milanese, ritorna nella variante estiva alCarroponte di Sesto San Giovanni in versione Milano Clown Festival-DAY.

Domenica 30 giugno a partire dalle 10.30 fino a sera, in tutta l’area del Carroponte, il programma offre una intera giornata che regalerà un concentrato di spettacoli di clown, compagnie di nuovo circo, teatro di strada, laboratori all’aria aperta con la scuola di circo per bambini e famiglie, acrobati, trapezisti e tecniche aeree, truccabimbi e bolle giganti. A condurre il tutto, proprio come accade al Clown Festival, Moriss (alias Maurizio Accattato) con i Pic del Pronto Intervento Clown, dei veri e propri esperti nel coinvolgere, animare e divertire grandi e piccoli, oltre a insegnare semplici tecniche e trucchi alla portata di tutti, per poter provare l’emozione della rodatissima Scuola di Circo adatta a ogni età.

Sei compagnie di nuovo circo

Sei le compagnie di nuovo circo, incluso lo spettacolo con il Mago delle bolle e i suoi pupazzi. Gli spettacoli, con protagonisti le migliori Compagnie internazionali in circolazione, promettono una panoramica sulle discipline di punta del nuovo circo: acrobatica, tecniche aeree e tessuti, equilibrismi su monociclo giraffa alto tre metri, giocoleria e naturalmente clownerie. Si comincia al mattino, con la scuola di circo per tutti, che prevede anche uno spettacolo finale che avrà per protagonisti i partecipanti delle aree tematiche (giocoleria, acrobatica e clown), a seguire truccabimbi-truccatutti e poi gli spettacoli, che si svolgeranno ininterrottamente fino a sera.

L’obiettivo è quello di ‘clownizzare’ il super pubblico del Carroponte, con una speciale programmazione ad alto tasso di divertimento che durerà solo un giorno. Una giornata ricca e di qualità, ma a ingresso libero e gratuito - come è consuetudine al Milano Clown Festival - e 'uscita consapevole', cioè un piccolo contributo all'artista, se lo si desidera.

Direzione artistica di Maurizio Accattato; produzione Scuola di Arti Circensi e Teatrali, organizzatrice del Milano Clown Festival dal 2006 a oggi.

Ingresso gratuito.