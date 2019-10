Coccoluto, Alex Neri e Dj Ralph in una serata Rollover al Fabrique

Sabato 26 ottobre Rollover & Amnesia si incontrano al Fabrique Milano per una serata senza eguali: tre djs italiani che hanno segnato la storia del clubbing del Bel Paese e all'Estero. Insieme sullo stesso palco, a dividersi la consolle, i giganti della scena house italiana: dj Ralf, Alex Neri e Coccoluto.

Claudio Coccoluto

Coccoluto coltiva la sua passione per la musica fin da giovanissimo dove si esercita per hobby nel negozia di elettrodomestici del padre. Nel 1985 inizia la sua carriera al Seven Up di Gianola e all'Isteria di Roma. Coccoluto partecipa frequentemente a eventi di livello europeo ed è stato il primo Dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York. Tra le sue produzioni, Do It Whitout Thinkin, Afromarslight, Mind Melody 3.0. Ha lavorato anche per Radio Deejay con il suo programma C.O.C.C.O. nel quale propone dj set e in diretta mixa e interagisce con gli ascoltatori.

Prevendite

