Cocktail di primavera a favore della fondazione Pupi

COCKTAIL DI PRIMAVERA! Venerdì 5 Maggio ore 19 ZINI "Leggende Italiane" Via Dante, 14 Milano Un aperitivo che unisce la passione per il food alla solidarietà in una splendida cornice nel cuore di Milano Quando la passione per il food si unisce alla solidarietà può nascere una serata che lega la tradizione culinaria italiana al fare del bene. Venerdì 5 Maggio dalle ore 19 nella splendida cornice di Via Dante a Milano, si svolgerà il COCKTAIL DI PRIMAVERA, un aperitivo di raccolta fondi a favore dei progetti che la Fondazione P.U.P.I. Onlus di Paula e Javier Zanetti porta avanti da 15 anni in un'area disagiata di Buenos Aires. Grazie a Zini e Leggende Italiane, i sostenitori e amici della PUPI avranno la possibilità di fare un vero e proprio percorso del gusto, assaporando cibi e vini rigorosamente italiani, partendo proprio dal piatto che più rappresenta il Made in Italy nel mondo, ovvero la pasta, offerta dal pastificio Zini. L'alimentazione è uno dei punti cardine del progetto UN'ALTERNATIVA DI VITA che la Fondazione PUPI porta avanti dalla sua nascita, destinato ai bambini dai 3 ai 13 anni e che garantisce il diritto alla nutrizione e il fabbisogno alimentare giornaliero, attraverso l'accesso a diete bilanciate settimanali che contemplano situazioni particolari quali celiachia, obesità e denutrizione. Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione, scrivendo a info@fondazionepupi.org o chiamando i numeri 02.48713864 - 338.3833189. L'intero ricavato andrà a sostegno della Fondazione P.U.P.I Onlus.