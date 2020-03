Codice verde - Pronto soccorso privato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Codice Verde, attivo a Milano da circa 10 anni, anche in questi giorni complicati è aperto! Si occupa di visite ambulatoriali per patologie minori - codici bianchi e codici verdi - ad esclusione di sospette patologie respiratorie. Si trova in zona Crocetta e risponde al 02/58319874: le visite avvengono solo su appuntamento per non affollare la sala d'attesa.