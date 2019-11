Coez in concerto a Milano. Orari e biglietti

Martedì 26 novembre Coez torna a Milano con un mega concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Il tour

Il cantante si esibirà all'interno di "E' sempre bello in tour", che segue il successo del nuovo disco "E' sempre bello", uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana.



"E' sempre bello" è il quinto disco solista di Coez ed è composto da 10 tracce potenti che segnano la crescita di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia, che con i suoi claim e la sua scrittura ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop, con cui ha dominato le classifiche, collezionando 20 dischi di platino e diventando portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo cantautorato italiano.

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.