Coez, concerto a Milano al Mediolanum Forum

Domenica 27 ottobre il cantautore e rapper Coez si esibirà in un concerto live al Mediolanum Forum di Assago.

Il tour

Il concerto si inserisce all'interno del "E' sempre bello in Tour", il nuovo progetto live prodotto da Vivo Concerti, anticipato dagli show in programma il 28, 29 e 31 maggio a Roma. Le tre anteprime romane segnano il ritorno del cantautore live, che era già stato al Palazzo dello Sport di Roma ma che ora per la prima volta, proseguirà dal 29 settembre su uno dei palchi culto della musica italiana, quello dell’Arena di Verona, per continuare in autunno nei palazzetti più importanti d’Italia, passando per Torino, Ancona, Milano, Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli, Bari.

Il nuovo album

Il tour ha inizio a pochi mesi dall’uscita del nuovo album “E’ sempre bello”(Carosello Records) uscito a marzo, che ha direttamente debuttato al primo posto della claissifica FIMI/Gfk degli album più venduti. Il singolo omonimo è stato certificato Triplo Platino e “Domenica”, il nuovo singolo, è già disco d’oro, ed è tra i brani più trasmessi dalle radio.

L’album è stato presentato da una vera e propria guerrilla urbana: Coez lo ha voluto scrivere sui muri, sui bus, sui tram di Roma e Milano, portandolo nelle strade in mezzo alla gente e tornando sulla scena alla “sua maniera”, rivoluzionaria e all’avanguardia, creando una operazione unica nel suo genere presto diventata culto, con le frasi iconiche dell’album diffuse ovunque nelle città in modalità reale e analogica.

Biglietti

I biglietti in prevendita del concerto sono disponibili on-line.