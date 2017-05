Coez in concerto: il 26 agosto al Carroponte

Sabato 26 agosto al Carroponte suona in concerto Coez.

L'artista inizia ad avvicinarsi alla musica a 19 anni facendo rap insieme ai Circolo Vizioso. Nel 2011 approccia l'elettronica e con il brano E invece no, in collaborazione con Sine, e ottiene migliaia di visualizzazioni su You Tube. Due anni dopo il suo primo disco ufficiale Non erano fiori entra nella top 10 della classifica GFK e viene molto apprezzato dalla critica.

Il cantautore arriva a Milano con il nuovo album Faccio un casino, uscito il 5 maggio 2017.