I mattoncini LEGO® alla conquista della Zona 5 di Milano ! La prima grande manifestazione di appassionati dei mattoncini LEGO® in Zona 5 a Milano pronta ad attrarre molti visitatori. 13-14 Maggio 2017 Scuola Secondaria Via Heine 2, Milano Sotto il Patrocinio del Municipio 5 è pronta a partire la prima edizione di "Col...LEGO il quartiere" sabato 13 Maggio dalle ore 11.00 alle ore 18.00 e domenica 14 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Un appuntamento per tutte le famiglie dove tutti avranno l'occasione di montare centinaia di modelli, creare i propri mosaici, partecipare a laboratori ferroviari, per poter dar libero sfogo alla loro creatività e della loro abilità con i conosciutissimi bricks dell'azienda danese. All'interno della struttura saranno allestite varie aree a tema dedicate allo svago, capaci di soddisfare ogni gusto e qualsiasi età. L'Area DUPLO® sarà dedicata ai bambini da 0 a 5 anni e proporrà giochi e costruzioni con la serie di mattoncini appositamente creata per la sicurezza dei più piccoli: i DUPLO, infatti, sono due volte più grandi della serie di LEGO SYSTEM normali e risultano molto più facili da maneggiare. L'area "Monta & Smonta" i visitatori potranno costruire con i famosi mattoncini scegliendo da un assortitissimo catalogo che soddisferà anche i costruttori più esigenti. Laboratorio Ferroviario, coloro che hanno prenotato (gratuitamente) questa attività, potranno costruire insieme un vero diorama ferroviario e imparare ad usare il LEGO Train Laboratorio Mosaico, tutti potranno comporre il proprio mosaico con tanti mattoncini colorati e liberare la fantasia e la creatività All'esterno, grazie alla collaborazione di associazioni culturali, sociali e sportive, altri eventi allieteranno le famiglie che potranno trascorrere una giornata all'insegna dello sport, ballo e svago, divertendosi con giochi di abilità nel Villaggio delle Meraviglie, cimentandosi in performance sportive (rugby per bambini, scherma, micro e mini basket), godendosi un attimo di relax nell'angolo del benessere e in quello della lettura o scatenandosi in balli di gruppo o seguendo esibizioni di musica, capoeira ed di hip hop. Informazioni e contatti info@genitorimorante.org www.genitorimorante.org fb: www.facebook.com/genitori.morante Quando: 13 Maggio - dalle 11.00 alle ore 18.00 14 Maggio - dalle 10.00 alle ore 18.00 Dove: presso la Scuola Secondaria - Via Heine 2, Milano - zona Ripamonti - bus 95 - tram 24