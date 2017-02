Collective stories

Workshop co - nnected stories @ co - llective stories ON via Paolo Sarpi 04 - 07 aprile presso LatoB - viale pasubio 14 - Milano Un Open workshop Multi - disciplinare, un Laboratorio di idee, aperto e collettivo, in cui lavoreremo sulla creazione di un immaginario visivo di una parte importante e vitale della città di Milano, il quartiere definito da alcuni "Chinatown" di via Paolo Sarpi e la comunità cinese di Milano. Indagare Collettivamente e conne-ttivamente spazi e situazioni reali del quotidiano ed angoli nascosti, invitando i partecipanti ad immergersi nel quartiere ed a lasciarsi "condurre": dalle persone, dai luoghi inaspettati e dalle percezioni personali sarà il filo conduttore della ricerca. Il laboratorio è aperto a tutti i diversi approcci e metodologie artistiche e di ricerca. tutor del workshop: la fotogiornalista e fotografa toscana Azzurra Becherini Il Workshop e' GRATUITO per iscrizioni inviare mail a: info@latobmilano.it o aeb_foto@libero.it azzurra becherini o recarsi presso LatoB viale pasubio 14 milano - referenti LatoB Irene Gobber - Pierluigi Di Florio E' prevista il 07 aprile la presentazione/mostra finale a conclusione del workshop dei lavori prodotti presso la serata artistica del Venerdì di LatoB.