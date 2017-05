Collettiva B&20 art

Attraverso l'arte contemporanea, il concetto di atrio o androne da un punto di vista processuale e teorico con l'obiettivo di creare un inusuale confronto tra artista, spazio, pubblico, ipotizzando nuove possibilità e canali di fruizione per l'arte contemporanea. Voglia di pittura, di scultura, di organizzazione visiva per restituire corpo alle emozioni spesso lasciate in disparte e trascurate, per trovare aderenza alla bellezza attraverso gli oggetti dipinti o scolpiti per passione, ai quali si demandano grandi facoltà di rappresentazione della nostra interiorità. Una nuova occasione di incontro e di relazione con l'arte. I visitatori potranno osservare per ognuno di questi artisti le loro opere, scelta come emblema, come specifico pattern visivo capace di tradurre o suggerire se non totalmente, gran parte del loro mondo sensibile. La B&20 Group prosegue la sua azione di valorizzazione della cultura e dell'arte, attraverso iniziative e momenti di avvicinamento delle comunità alle realtà artistiche presenti. La B&20 intende, infatti, censire gli artisti e raccogliere la disponibilità degli stessi a partecipare ad una mostra collettiva, in cui verranno esposte le migliori opere rappresentative delle abilità e della produzione artistica dei partecipanti; destinatari dell'iniziativa sono, quindi, gli artisti locali e non, operanti a livello professionale e non professionale nell'ambito delle arti figurative, della fotografia e della scultura. Si vuole proseguire il percorso di sostegno e valorizzazione degli artisti locali e non, offrendo la possibilità di far conoscere, attraverso un'importante vetrina, diverse forme d'arte, espressioni delle tante personalità artistiche presenti sul nostro territorio". Con questa finalità, stiamo realizzando uno specifico avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione ad una mostra collettiva d'arte degli artisti, avente l'obiettivo di creare nuove opportunità di promozione del territorio utilizzando al meglio il patrimonio culturale