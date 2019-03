"Color Earth", 5 chilometri di papaveri lungo la linea rossa in viale Monza: il 23 e 24 marzo la semina

La rigenerazione urbana passa (anche) dai papaveri: sabato 23 e domenica 24 marzo, nello spartitraffico di viale Monza fino a Sesto San Giovanni, si svolgerà infatti la semina di papaveri rossi, sul tratto della sottostante linea 1, la metropolitana rossa.

Il progetto "Color Earth" per la rigenerazione urbana

Si tratta di Color Earth, un progetto di rigenerazione urbana ideato da Angelo Caruso di CityArt, associazione culturale no profit dedicata all'arte contemporanea. Angelo aveva già "lasciato il segno" nel 2017, riempiendo di ombrelli colorati la facciata di via Padova 36. Operazione artistica pensata per riportare l’attenzione del pubblico su valori sempre più trascurati dalla società globalizzata, "Color Earth" è anche un simbolo della salvaguardia del territorio e della crescita sociale ed economica nel rispetto della qualità della vita degli individui e delle comunità. Un’opera d’arte a carattere ecologico e ambientale, ma soprattutto un grande motore di aggregazione e attivazione di processi virtuosi nello sviluppo della qualità urbana.

Il nuovo progetto di rigenerazione urbana e community art, finalizzato alla realizzazione di installazioni ambientali a Milano e Matera, è curato da City Art, in collaborazione con Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea e Open Design School, nel quadro di "Matera 2019 Capitale Europea della Cultura".