"The Color Run", la corsa colorata torna a Milano il 14 settembre

Sabato 14 settembre torna a Milano la Color Run, la 5 chilometri più colorata del mondo: una corsa non competitiva che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria.

Obiettivo? Divertirsi e stare in compagnia, insieme a tutti gli altri color runners, in un evento internazionale ricco di colori, musica e festa per promuovere il benessere e la felicità. I partecipanti, ad ogni chilometro, saranno cosparsi di colori, schiuma e bolla, per giungere all’arrivo dove avrà poi inizio un'indimenticabile festa di musica e di colori.

La storia

"The Color Run" è nata negli Stati Uniti a Gennaio 2012 come un evento per promuovere il benessere e la felicità e fare in modo che tutti possano divertirsi e partecipare ai “5km più divertenti sul pianeta”. L'iniziativa è attualmente presente in più di 30 Paesi e in 200 città nel mondo, ed ha raccolto la partecipazione di diversi milioni di persone.

Alla "Color Run" è possibe partecipre singolarmente o con un proprio team (di almeno 4 adulti dai 14 anni in su).

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata, in continuo aggiornamento.

Credit immagine