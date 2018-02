Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si inaugura sabato 10 febbraio 2018, la mostra personale di Camelia Rostom. Il titolo della mostra, già di per sé, ci racconta cosa dobbiamo aspettarci dalla mostra di Camelia. I colori, come tema unico di questa mostra, ci riportano all’infanzia, quando guardavamo il mondo, incontaminati da ogni giudizio e pensiero. Tutti abbiamo un colore preferito, tanto che è molto frequente la domanda: Qual è il tuo colore preferito? Il mio è il rosso. Camelia, artista Libanese, cavallo di battaglia della galleria d’arte contemporanea Click Art, anche questa volta è riuscita a stupirci con i suoi dipinti. Una volta sono scorci di paesaggi, un’altra, animali, ora sono proiezioni dell’inconscio, dove tutto è colore, dove la fantasia e cromaticità dei suoi lavori, ci portano a giocare nei labirinti della mente, e ritornare per qualche istante bambini, facendoci ritrovare sentimenti perduti e giocare con forme e colori, sfidandoci a trovare in ogni opera un mondo diverso, da lei pensato, immaginato, realizzato. Camelia Rostom, merita di essere conosciuta e apprezzata da tutti, e questo lo possiamo fare sabato 10 febbraio alle ore 17,30, presso la galleria d’arte contemporanea Click Art in via Dall’ Occo 1 nel centro storico di Cormano, tra corti e cortili del 1600