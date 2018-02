Si inaugura sabato 10 febbraio 2018, la mostra personale di Camelia Rostom. Il titolo della mostra, già di per sé, ci racconta cosa dobbiamo aspettarci dalla mostra di Camelia. I colori, come tema unico di questa mostra, ci riportano all’infanzia, quando guardavamo il mondo, incontaminati da ogni giudizio e pensiero. Tutti abbiamo un colore preferito, tanto che è molto frequente la domanda: Qual è il tuo colore preferito? Il mio è il rosso. Camelia, artista Libanese, cavallo di battaglia della galleria d’arte contemporanea Click Art, anche questa volta è riuscita a stupirci con i suoi dipinti. Una volta sono scorci di paesaggi, un’altra, animali, ora sono proiezioni dell’inconscio, dove tutto è colore, dove la fantasia e cromaticità dei suoi lavori, ci portano a giocare nei labirinti della mente, e ritornare per qualche istante bambini, facendoci ritrovare sentimenti perduti e giocare con forme e colori, sfidandoci a trovare in ogni opera un mondo diverso, da lei pensato, immaginato, realizzato. Camelia Rostom, merita di essere conosciuta e apprezzata da tutti, e questo lo possiamo fare sabato 10 febbraio alle ore 17,30, presso la galleria d’arte contemporanea Click Art in via Dall’ Occo 1 nel centro storico di Cormano, tra corti e cortili del 1600