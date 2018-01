DESCRIZIONE

‘’COLORI’’

Mostra personale di pittura di Camelia Rostom

Presso il Centro Culturale Artistico Click Art Via Dall’Occo 1, 20032 Cormano MI

L’inaugurazione sara’ il sabato 10 febbraio 2018 alle ore 17.30

INGRESSO LIBERO

Potete visitare la mostra dal 10 al 21 Febbraio 2018 in questo orario:

Dal Martedi al Sabato: 9.30 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Domenica: 10.00 - 12.30

Spero di vedervi lì :)

Presentazione della mostra ‘’COLORI’’, mostra personale di Camelia Rostom

Cosa significa quel colore? Da quando veniamo al mondo a quando lo lasciamo i nostri

occhi colgono continuamente un arcobaleno di colori che in seguito il nostro cervello elabora regalandoci quella meravigliosa sensazione chiamata "colore".

Dall’ inizio l'uomo ha associato ed abbinato ad ogni colore un particolare significato, uno stato d'anima, un sentimento.

La mostra ’‘COLORI’’, è una rappresentazione di una selezione di colori che

generano delle forme e de linee in una maniera astratta.

In ogni quadro potete trovare una gamma, una scelta di colori , delle sfumature che toccano l’anima ,la mente o una seria di sentimenti .

L'importanza del colore è chiara a tutti.

Spero che la vita di ogni persona sarà sempre colorata.



'' COLORS ''

Personal exhibition of paintings by Camelia Rostom art.

At the Artistic Cultural Center Click art Dall'Occo 1 Street, 20032 Cormano MI

The inauguration will be on Saturday 10 February 2018 at 5.30 pm.

Free Entrance.

You can visit the exhibition from 10 to 21 February 2018 at this schedule:

From Tuesday to Saturday: 9.30am - 12.00am / 3.00pm - 7.00pm

Sunday: 10.00am - 12.30pm

I Hope to see you there :)

Presentation of the exhibition:'' COLORS '', personal show of Camelia Rostom

What does that color mean? Ever since we came to the world when we leave ours

eyes continually pick up a rainbow of colors that our brain then elaborates giving us that wonderful feeling called "color."

From the beginning, man has associated and paired with each color a particular meaning, a state of mind, a feeling.

The exhibition '' COLORS '' is a representation of a selection of colors, which

they generate shapes and lines in an abstract way. In each picture you can find

a range, a choice of colors, shades that touch the soul, mind or a serious feeling.

The importance of color is clear to everyone.

I hope that each person's life will always be colorful.

