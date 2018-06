Coloriamo i cassoni dell'orto

Sotto casa, fuori porta - Laboratorio



Laboratorio di disegno su legno con varie tecniche: mano libera, stencil, timbro. Si potranno usare come timbri alcuni ortaggi sezionati, per creare dei Mandala naturali, simboli spirituali e rituali che rappresentano l'universo.



-



Ogni domenica - dalle h 15.30 alle 20.00 - l'accesso al giardino è libero per tutti: incontri, laboratori, racconti, musica e spettacoli. Il giardino è un luogo di socialità, di cittadinanza attiva, di cura e rispetto per l’ambiente e per il prossimo.

