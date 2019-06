Colors - Furio Santini (Sanfurio)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Esposizione e vendita di trenta opere selezionate del periodo astratto dell’artista. Da mercoledì 19 a domenica 30 giugno Tutti i giorni ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00 Inaugurazione su invito martedì 18 giugno dalle ore 19.00 presso la sede di via Guido Cavalcanti, 8 - Milano Per maggiori informazioni: 02 36505491 | 02 36505871 | info@visconteacasadaste.com www.visconteacasadaste.com/eventi Viscontea Casa d’Aste, dopo il cambio di immagine legato al trasferimento, ad inizio 2018, dalla sede di via Carlo Pisacane 57 a quella di ben più grandi dimensioni di via Guido Cavalcanti, 8 - angolo via Ferrante Aporti, Milano (zona Nolo, a breve distanza dalla Stazione Centrale), si apre anche a mostre d’arte ed eventi. Non solo aste quindi, che pur rimangono il fulcro dell’attività avviata nel 2004 da Maurizio Quacquaro, antiquario dall’esperienza pluridecennale. Da mercoledì 19 a domenica 30 giugno p.v., presso la sede sopra citata, sarà infatti possibile ammirare ed eventualmente acquistare trenta opere astratte dell’artista Furio Santini (Cortona, 1918 - Milano, 2004), o Sanfurio, come amava firmarsi. Durante l’inaugurazione, su invito, intitolata “Un dipinto e un drink: 90 secondi per andare oltre”, che si terrà martedì 18 giugno dalle ore 19.00, a cinque quadri scelti verranno associati altrettanti cocktail, creati ad hoc da barman professionisti, ispirati dai colori dei dipinti. Ammirare il quadro per novanta secondi, sorseggiando il cocktail associato, aiuterà ad andare oltre. Questi i nomi assegnati ai drink: “Sick Crocodile”, “Prato in fiore”, “Campari 1930”, “Smooth moves” e “Wicked Game”. Ognuno però sarà libero di far volare la propria fantasia e scorgere altro nei dipinti di Sanfurio. Occasione da non perdere anche per scoprire un artista su cui la critica non si è ancora soffermata. Sponsor CIACCIOARTE, BIG - Broker Insurance Group. BIOGRAFIA FURIO SANTINI Furio Santini (Cortona, 1918 - Milano, 2004), detto Sanfurio, ha trascorso la giovinezza a Firenze e nel 1947 si è trasferito in America, lavorando in diverse città, fra le quali New York e Buenos Aires. Tornato in Europa, ha studiato pittura prima a Parigi, dove si è recato assiduamente tra il 1951 e il 1958, poi a Milano, dove ha frequentato l'Accademia di Brera e partecipato a mostre collettive organizzate dalla Società Permanente. Pittore e scrittore. Uomo irrequieto e schivo. Nel corso della sua vita ha realizzato dipinti molto diversi gli uni dagli altri, per soggetto e tecnica. In tutti è però possibile individuare alcuni suoi tratti caratteristici: una certa "naïveté", intesa come verginità della visione del mondo, un'inclinazione al figurare, presente anche nelle opere apparentemente non figurative e un'irrequietezza, che non lo ha mai fatto sentire appagato dei risultati raggiunti, spingendolo a non fossilizzarsi entro determinati schemi. Le sue opere, attraverso colori sonori e limpidi, parlano un linguaggio semplice e chiaro. All’inizio della carriera, dopo il periodo accademico, ha attraversato un momento sperimentale tendente all’astrazione, realizzando dipinti in cui l'intrico del tessuto cromatico a volte lascia sottintendere il ricordo di forme naturali. L'esigenza di ordine e narrazione, sentita forte in sé, lo ha poi riportato nell'ambito del figurare. Dal 1958 nelle sue opere si contrappongono registri scuri a note chiare e le forme si fanno sintetiche e geometrizzanti. Nel 1960 un'altra svolta: il colore si fa più vivace e si distribuisce in strisce orizzontali, rese con una pennellata piuttosto pastosa, ma al contempo minuziosa. Nonostante nei dipinti di questo periodo ci sia una prospettiva aerea studiata, si percepisce un'aria "naïve" e lo stesso si può dire per quelli successivi, dove è spesso rappresentata la figura femminile. A partire dal 1964 le tonalità della tavolozza si schiariscono e compaiono nature morte immerse in paesaggi rigogliosi e fantastici, espressione dei suoi stati d'animo. Non solo pittore, ha debuttato giovanissimo come scrittore con un atto unico presso il Piccolo Teatro di Firenze e ha poi collaborato con vari quotidiani in Italia e all'estero. A Milano ha pubblicato, per Colibrì edizioni, i romanzi Il tempo di Lapo (1994), Uno sbaglio del caso (1995) e Il viaggio continua (1998). Per maggiori informazioni: VISCONTEA CASA D'ASTE SRL Via Guido Cavalcanti, 8 - 20127 Milano (MI), Italia Tel: (+39) 02 36505491 | (+39) 02 36505871 Fax: (+39) 02 2047544 E-mail: info@visconteacasadaste.com

