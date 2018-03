"Com'eri vestita?": fino al 21 marzo alla Casa dei Diritti una mostra contro la violenza sessuale

Com'eri vestita?: è la domanda che spesso viene posta alle vittime di violenza sessuale a dare il titolo alla mostra che fino al 21 marzo espone alla Casa dei Diritti di Milano.

L'esposizione presenta una serie di abiti - una maglietta, una tuta, un pigiama - che rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza e che sono affiancati da alcuni brevi racconti delle donne che l'hanno vissuta.

Obiettivo di Com'eri vestita?, organizzata dalla terapeuta e fondatrice della cooperativa Cerchi d'acqua, Francesca Scardi, è quello di porre freno alla colpevolizzazione che spesso investe le vittime di abusi sessuali. Fonte d'ispirazione per l'allestimento è la poesia What I was Wearing di Mary Simmerling, che dal 2013 è diventata una installazione artistica itinerante per i college americani.