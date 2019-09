Concerto di Jovanotti a Milano, tutto pronto per il Jova beach party a Linate: come arrivarci

Lorenzo Jovanotti in concerto a Milano ma stavolta non con la classica esibizione da stadio o palazzetto, il cantante arriva all'ombra della Madonnina con il suo 'Jova beach party'. Ma come raggiungere Linate per lo spettacolo in programma per sabato 21 settembre, dove sono attese oltre 100mila le persone?

Come andare al Jova beach party?

L'area del maxi concerto ha due ingressi: via Forlanini e via Fantoli. Le strade attorno all'aeroporto Forlanini sono state chiuse al traffico per creare dei percorsi pedonali proprio per accedere alla maxi arena.

Come raggiungere l'ingresso di viale Forlanini

La stazione più vicina al varco è quella di Forlanini ed è servita da diverse direttrici di Trenord.

Linee suburbane Trenord S5 o S6 fino alla stazione Forlanini. Questi treni servono Novara, Varese, Pioltello e Treviglio e attraversano il centro città in corrispondenza di alcune stazioni metropolitane (Garibaldi M2-M5, Repubblica M3, Porta Venezia M1).

Linea suburbana Trenord S9 fino alla stazione Forlanini. Questi treni servono Saronno, Seregno, Monza e Albairate e fermano in corrispondenza di alcune stazioni metropolitane (Romolo M2, Lodi M3, Sesto San Giovanni M1, Lambrate M2).

Bus 73 fino alla fermata di via Repetti. I bus partono da via Gonzaga (dietro piazza Duomo).

Tram 27 fino alla fermata di via Repetti. I tram partono da piazza Fontana (dietro piazza Duomo).

Trenord ha creato un biglietto speciale a 10 euro oltre a diverse corse straordinarie. Il ticket, disponibile solo online su e-store Trenord e fino a esaurimento posti, comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione fino a Milano Forlanini e il viaggio di ritorno.

I treni notturni speciali partiranno nei seguenti orari:

00.48 con destinazione Novara, incluse anche Rho (1.21) e Magenta (1.40)

1.03 con destinazione Como S. Giovanni, incluse anche, fra le altre, le fermate intermedie a Monza (1.27), Lissone (1.32), Desio (1.36) e Seregno (1.40)

1.03 con destinazione Varese, incluse anche, fra le altre, le fermate intermedie di Legnano (1.55), Busto Arsizio (2.00) e Gallarate (2.08)

1.11 e 1.26 con destinazione Treviglio, incluse anche, fra le altre, le fermate intermedie di Vignate (1.26 e 1.41), Melzo (1.30 e 1.45) e Cassano d’Adda (1.41 e 1.56)

Come raggiungere l'ingresso di via Fantoli

Linea metropolitana M3 fino alla stazione di Rogoredo

Concerto di Jova a Linate: la mappa

Tutte le metropolitane chiudono più tardi

Sabato 21 settembre le tratte urbane della metropolitana restano aperte fino a tarda notte, con gli ultimi passaggi dei treni dalle stazioni del centro alle 2 circa. Orari e coincidenze a questa pagina



Ultime partenze M1

Da Duomo>Bisceglie 2:01

Da Duomo>Molino Dorino 1:51

Da Duomo>Sesto FS 2:04

Dopo il normale orario di chiusura della linea 1, i treni non fanno servizio tra Molino Dorino e Rho Fiera.



Ultime partenze M2

Da Cadorna>Cascina Gobba 1:59

Da Cadorna>Abbiategrasso 2:10

Dopo il normale orario di chiusura della linea 2, i treni fanno servizio solo tra Cascina Gobba e Abbiategrasso. Non proseguono per Gessate, Cologno e Assago.



Ultime partenze M3

Da Duomo>Comasina 2:00

Da Duomo>San Donato 2:00

Ultime partenze M5

Da Garibaldi>Bignami 2:14

Da Garibaldi>San Siro 2:14

Parcheggi, le deviazioni dei mezzi Atm

I parcheggi di corrispondenza di Bisceglie M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, Lampugnano M1, San Donato M3 e Santa Giulia restano aperti fino alle 3 di notte.

L’apertura dei cancelli d’accesso è prevista alle ore 12.30; alle ore 14.30 inizieranno a suonare le band supporter e alle 20 salirà sul palco Jovanotti.

La linea Atm 923 terminerà le corse a San Felice, mentre la 73 (piazzale Susa - San Felicino) farà servizio sulla tratta viale Argonne, via Marescalchi, piazza San Gerolamo, Cavalcavia Buccari, via Tucidide, via Corelli e Strada Rivoltana.

Per chi arriva in auto al concerto di Jovanotti

Per chi raggiunge il Jova Beach Party in auto si ricorda che dal lato della città di Milano, la carreggiata di viale Forlanini, in direzione Linate/Segrate, sarà preclusa al traffico ordinario. Si ricorda inoltre che saranno interdetti al traffico gli svincoli di uscita della Tangenziale Est di Forlanini , sia in direzione Milano città che in direzione Linate/Segrate.

Si raccomandano pertanto i seguenti percorsi che consentiranno di raggiungere i parcheggi in prossimità dell’aeroporto:

per chi arriva da NORD dell’aeroporto prendere l’Autostrada TEEM (A58) in direzione Bologna, utilizzare lo svincolo di uscita di Liscate, percorrere la A35-VAR e la consecutiva Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA);

per chi arriva da EST dell’aeroporto prendere l’Autostrada BREBEMI (A35) in direzione Milano, immettersi in A58 TEEM verso sud, utilizzare lo svincolo di uscita di Liscate, percorrere la A35-VAR e la consecutiva Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA);

per chi arriva da SUD (A1-Bologna) prendere l’Autostrada TEEM (A58) in direzione Brescia-Venezia, utilizzare lo svincolo di uscita di Paullo e percorre la SP 415 (PAULLESE) direzione Milano. Alla rotatoria di intersezione con la SP161-VAR (località Caleppio) procedere in direzione MELZO fino ad immettersi sulla Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA) direzione Linate. In alternativa proseguire lungo la A58 sino allo svincolo di uscita di Liscate, percorrere la A35-VAR e la consecutiva Strada Provinciale 14 (RIVOLTANA);

per chi arriva da OVEST dell’aeroporto prendere la Strada Provinciale 415 (Paullese), raggiungibile dalla Tangenziale Est di Milano A51, uscita 3, direzione SP415-Paullo, proseguire sino alla Via Di Vittorio di Peschiera Borromeo e da qui attraverso la SP15 bis raggiungere Linate.

Tutte le strade chiuse

Alle ore 8 di sabato 21 settembre verranno chiuse la carreggiata sud di viale Forlanini dai tre ponti di Milano in direzione aeroporto, le uscite di Linate della Tangenziale Est, per permettere l’afflusso e il deflusso all’area del concerto delle persone a piedi. Alle ore 12 verrà chiusa via Corelli in direzione Milano, con transito consentito solo ai mezzi d'emergenza. La Polizia Locale ha predisposto un primo posto di blocco alla rotonda del luna park di Novegro (potranno transitare solo i residenti o chi si recherà alle attività commerciali) e un secondo blocco totale alla rotonda di via Dante.

Per limitare i disagi dei residenti di Novegro alle ore 12 di sabato 21 settembre verranno chiusi gli accessi delle vie Baracca, Novegro (angolo rotonda via Jannacci) e Dante, potranno transitare solo residenti ed esercenti.

L'amministrazione comunale di Segrate, in una nota, ha invitato i cittadini residenti nei quartieri di Novegro, Trezzago e San Felice di "Non utilizzare l'auto per l'intera giornata se non per urgenze" e nel caso siano costretti a utilizzarla "di scegliere alternative alla Rivoltana per raggiungere Milano". La viabilità verrà ripristinata alle ore 2 di domenica 22 settembre.