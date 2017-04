Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna l'appuntamento con il road show di Etica delle Professioni: il 6 aprile, presso la Sala Verdi di Palazzo delle Stelline a Milano, si svolgerà il convegno "Come comunicano le professioni? Profili giuridici, deontologici, etici", un incontro rivolto a tutti gli ordini con particolare riferimento ad avvocati, commercialisti ed esperti contabili e giornalisti, per cui sono riconosciuti crediti formativi professionali. La tavola rotonda è l'undicesima tappa del road show di Etica delle Professioni: negli anni passati, presso le città di Roma, Milano e Napoli, sono stati affrontati diversi temi e sfumature della questione inerente l'ambito dell'etica nel mondo del lavoro tramite momenti di incontro di successo. Oggi risulta infatti fondamentale sensibilizzare i professionisti sul tema dell'etica delle professioni. Ogni professionista ha una duplice responsabilità rispetto al suo comunicare: come comunica sé stesso e come comunica il contenuto della propria prestazione. Avvocati, tra i cultori primari della parola, ma anche medici, giornalisti, psicologi, commercialisti, architetti e tutti gli altri professionisti hanno la grande missione di comunicare il giusto, il vero, il corretto. Ecco perché parlare di comunicazione assume un'importanza fondamentale nella prospettiva di offrire professioni sempre più evolute, affidabili e al passo coi tempi. Comunicare cosa? Comunicare come? Le professioni possono costruire la fiducia con parole intellegibili, chiare, trasparenti, credibili e responsabili. Moderati dal Vicedirettore del Tg3 Giuliano Giubilei, a parlarne saranno importanti relatori che, con la loro esperienza e competenza, potranno offrire un fondamentale contributo per analizzare più approfonditamente la questione relativa al rapporto tra etica e comunicazione. Dopo i saluti istituzionali del Dott. Gabriele Dossena (Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia), dell'Avv. Enrico Moscoloni (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano), della Dott.ssa Nancy Saturnino (Consigliere dell'ODCEC di Milano, Delegato per la Commissione Albo, Tutela e Ordinamento), dell'Arch. Valeria Bottelli (Presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano) e del Dott. Roberto Carlo Rossi (Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano), si succederanno ai microfoni: l'Avv. Maurizio De Tilla (Presidente ANAI), l'Avv. Cristina Bellini (Consigliere Ordine Avvocati di Milano), la Dott.ssa Giulia Picchi (Fondatrice di Marketude), il Dott. Nicola Di Molfetta (Direttore di Legalcommunity), il Dott. Martino Trapani (Dirigente Medico, Presidio di Garbagnate - ASST Rhodense), il Dott. Luca Toffoloni (Fondatore di Blue Ocarina e autore del libro La Prospettiva Nuova) e l'Arch. Andrea Savio (Studio di architettura, Milano). "Come comunicano le professioni? Profili giuridici, deontologici, etici" è organizzato dall'Avv. Valeria Ruoppolo e da La6 Group in collaborazione con l'Associazione Nazionale Avvocati Italiani - ANAI. L'evento ha il Patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano. Partner del convegno sono Blue Ocarina, Legalcommunity e Marketude. Sponsor: ALD Automotive e ASG - Automotive Service Group. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.eticadelleprofessioni.it