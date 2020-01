“Come giocare col gatto?”: il 23 febbraio un incontro per i proprietari a favore dell'associazione dimensione animale Rho

Domenica 23 febbraio insieme a Ilaria Mariani e a Manuela Pintore, consulenti della relazione felina, presso lo Spazio Mast di via San Martino 22 a Rho (MI) si parlerà della corretta gestione del gioco con il nostro gatto.



Durante l'incontro, che si terrà dalle 15.00 alle 18.30, le consulenti spiegheranno che i gatti non giocano solo per allenare le loro abilità di cacciatori. I gatti giocano proprio per il piacere di farlo: l'attività ludica, infatti, stimola la fantasia, diverte, rilassa, aumenta la capacità di concentrazione, fa acquisire nuove competenze e consente di vivere emozioni positive.



Nel seminario illustreranno quali giochi proporre ai nostri mici, come strutturare adeguatamente una sessione ludica per migliorare la relazione tra proprietario e felino, e come costruire dei giochi di problem solving "fai da te" per intrattenere il proprio micio.



Al termine del seminario ci sarà un momento anche per discutere domande e curiosità.



Chi avesse particolari questioni da sottoporre può mandare anticipatamente alle relatrici le proprie domande, a Ilaria Mariani all'indirizzo ilariamariani@ilariamarianicrf.com

oppure a Manuela Pintore all'indirizzo apassodigatto@gmail.com



Per la partecipazione al seminario viene richiesta un'offerta di almeno 19 euro che sarà devoluta per le spese mediche dei mici gestiti dall'associazione Dimensione Animale di Rho.



Chi fosse interessato può inviare la conferma della partecipazione al 328 4524842 o al 380 7319657 (anche via Whatsapp) entro il 13 febbraio.



Per maggior informazioni potete consultare qui l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/207478843746999/