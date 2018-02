"Come il cane sono anch'io un animale socievole": dal 6 all'11 marzo al Filodrammatici

Come il cane sono anch'io un animale socievole - liberamente ispirato a La Peste Scarlatta di Jack London, creazione collettiva di Massimo Navone, Emanuele Aldrovandi, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Marco Maccieri, Marco Merzi, Angela Ruozzi, progetto e regia Massimo Navone, produzione Centro Teatrale MaMiMò - andrà in scena dal 6 all'11 marzo al Teatro Filodrammatici.

La pièce ricrea alcune delle situazioni della storia di London ambientata in un 2070 post-apocalittico, chiedendo al pubblico di schierarsi rispetto a dinamiche relazionali e scelte strategiche. Gli attori, poi, a seconda della scelta degli spettatori, saranno in grado di sviluppare l'azione in un senso piuttosto che nell'altro. Si tratta di "una ‘performance letteraria’ interattiva, originale e imprevedibile", come scrivono gli organizzatori.