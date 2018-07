Giunta alla 12° edizione ritorna la rassegna Musica nel Chiostro organizzata da Felix Company con la partecipazione dell'ensemble di Arpe celtiche il Cerchio delle Fate.



Come il cielo d’Irlanda mutevole e imprevedibile dove la luce mette in scena uno spettacolo sempre diverso dal precedente seguendo un copione astratto e bizzarro, ritornano le storie d’Irlanda e della ricca tradizione musicale dell’Isola di Smeraldo.

Una serata dedicata alla musica popolare irlandese.

Una miscela viva, unplugged e multiforme che farà rivivere le tipiche atmosfere di festa irlandesi con un sound magnetico e trascinante!

Brani ritrovati e rinnovati dal suono dello strumento principe della nazione: l’arpa celtica.

Un repertorio vivace e coinvolgente per raccontare, tramandare e far viaggiare non solo le gesta degli eroi d’Irlanda, ma anche la vita di tutti i giorni. Reels, giga, danze, ballate e “drinking songs” brani che rallegrano le serate nei pub irlandesi.

Un vero viaggio musicale nel cuore dell’Irlanda!



Consigliata la prenotazione



Chiostro Santa Maria del Carmine - piazza del Carmine 2, Milano ore 21.15



Info e prenotazioni: 02 28 26 786 - 393 94 61 215 oppure inviando una mail a

felixcompany2@gmail.com specificando il numero di partecipanti



ingresso 15,00€