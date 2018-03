"Come si dice in cinese?": il 17 marzo allo Spazio Mil laboratorio per bambini sul cibo del Paese di Mezzo, gratis

Come si dice in cinese?, da questa domanda partirà l'attività rivolta ai più piccoli (dai 5 anni) e ai loro genitori per scoprire parole e abitudini alimentari cinesi, che si svolgerà allo Spazio Mil sabato 17 marzo, nell'ambito del festival A far da mangiare, dedicato al cibo e alla cucina di tutto il mondo.

I bambini partecipanti potranno avvicinarsi alla cultura della Cina iniziando dalla sua tradizione culinaria. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.