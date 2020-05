Lusiroeula 2020: come vedere le lucciole al Parco delle Cave con accorgimenti anti-coronavirus

E' uno degli appuntamenti più suggestivi della primavera meneghina: l'osservazione delle lucciole serali al Parco delle Cave. Questi piccoli coleotteri, infatti, in questa fase dell'anno, nella fase di corteggiamento che precede l'accoppiamento, emettono la caratteristica luce fredda che rende il parco affastellato di puntini luminosi.

Cascina Linterno solitamente organizza dei tour guidati alla scoperta di questi affascinanti insetti. Con l'emergenza Covid-19 questo non è possibile: ma sarà possibile ammirarli lo stesso nei prossimi giorni.

"Nel rispetto dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del Virus Covid-19, per il 2020 non potremo organizzare le consuete, e molto partecipate, serate nel Parco delle Cave per l’osservazione delle Lucciole nel magico periodo della loro Danza Nuziale - sottolineano -. In base alle ultime disposizioni emesse, l’accesso ai parchi è però consentito, ma a condizione di non creare assembramenti, mantenendo una distanza di almeno un metro gli uni dagli altri e con apposita mascherina. In alternativa alle classiche “Lusiroeule Linternine” segnaliamo quindi la possibilità di effettuare ugualmente la visita ma in totale autonomia e sicurezza, seguendo un percorso semplificato e ad “anello”, con partenza ed arrivo in Via Cancano, costeggiando il laghetto Cabassi, l’Area Naturalistica e le aree agricole di Cascina Linterno".

Il percorso consigliato per osservare le lucciole

Percorso consigliato: da Via Cancano (possibilità di parcheggio), raggiungere il pontile della Cava Cabassi (1) e costeggiarla sulla destra fino in fondo (2). Al termine del laghetto, all’altezza della Cava Aurora, inizia l’Area del “Boscaccio” con l’ex Cabina Elettrica (3) il Fontanile Corio e tantissime lucciole a volo radente. Proseguire sullo sterrato e svoltare a destra lambendo lo Stagno (spettacolo “mozzafiato” con ancora migliaia di lucciole) per poi (4) ammirare (sulla sinistra ma senza entrare) le lucciole nel bosco di Cava Casati e giungere (5) alle aree agricole di Cascina Linterno. Svoltare nuovamente a destra costeggiando lo Stagno e quindi piegare a sinistra per raggiungere il ponticello (6) sulla destra che riporta nell’Area della Cava Cabassi ed in Via Cancano, al punto di partenza.

"Si raccomanda vivamente di non usare assolutamente flash fotografici (del tutto inutili) - proseguono i gestori -, di camminare sulle stradine principali e di non debordare nell’erba per il pericolo di schiacciare le lucciole, stare in silenzio, camminare lentamente e limitare l’utilizzo delle torce tascabili (anche cellulari) per evitare il disturbo che potremmo arrecare (anche inconsapevolmente) alle lucciole nel momento più importante della loro breve esistenza : la “Danza Nuziale”, tenendo ben presente, in queste occasioni, che siamo noi “umani” gli “intrusi” nel delicato ecosistema notturno (ed anche diurno) del Parco delle Cave".

Il Parco è aperto 24 ore su 24.