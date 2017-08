Il 21 agosto corsi di nuoto per bambini in costume da sirena: ai Bagni Misteriosi

Lunedì 21 agosto i Bagni Misteriosi propongono il corso di nuoto per bambini Come vorrei...essere una sirena, per nuotare nelle acque della piscina indossando un costume da sirena.

Dalle 16 alle 18 si alternano gruppi di dieci bambini a partire dai seguenti orari: 16, 16:30, 17 e 17:30. Costo per bambino 8 euro. Prenotazione obbligatoria: lab@bagnimisteriosi.com.