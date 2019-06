Apericomico in Cascina Cotica: come iscriversi allo spettacolo

Venerdì 14 giugno in Cascina la prima serata di "APERICOMICO (uno spritz tutto da ridere)".

Un aperitivo speciale fatto di cocktails e risate a volontà. Alle 18.30 gli artisti Didi Mazzilli e Luglio Iglesias vi aspettano per un happy hour all'insegna del divertimento.

alle 19.30 sarà la volta di Giancarlo Barbara, showman di Zelig con la sua chitarra per ridere, ballare e divertirsi! Non mancate!

Prima consumazione con ricco buffet a cura del vecchio caffè della cotica e spettacolo € 10,00.

Qui per registrarsi

Tutti questi eventi sono organizzati da Fondazione Cotica:

Fondazione Cotica nasce nel 2018 per volontà della Cooperativa di abitanti Delta Ecopolis. Ha la sua sede presso l’omonima cascina, che si propone di divenire un luogo di aggregazione e cultura aperto ai cittadini del territorio in cui si trova e all’intera città, andando oltre l’ormai logora contrapposizione centro-periferia. Solidarietà, cooperazione e cura del territorio sono i valori alla base delle attività della Fondazione, valori che prendono vita grazie alla progettazione e all’organizzazione di iniziative culturali e educative e alla realizzazione di servizi destinati alla cittadinanza, con una particolare attenzione per le famiglie e i giovani. Per realizzare i propri scopi la Fondazione elabora e realizza propri programmi e progetti, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, in un’ottica di collaborazione e partecipazione allo sviluppo di una città sostenibile e solidale.