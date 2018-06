I commercialisti e Milano: uno sguardo al futuro per costruire il presente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si terrà domani sera la cena annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal significativo titolo “Uno sguardo al futuro per costruire il presente”, patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Milano. “In questo momento di profondo cambiamento sociale, non solo nel mondo delle professioni ma in tutto il Paese, è necessario capire quali sono le priorità per Milano e i valori imprescindibili da perseguire sempre – dichiara Marcella Caradonna, Presidente di ODCEC Milano – Da una parte Milano si presenta come una capitale finanziaria attrattiva per gli investimenti esteri, dall’altra esistono progetti pensati per creare una migliore vivibilità cittadina. ODCEC Milano vuole essere tra i protagonisti di questo scenario, diventando sempre più parte attiva nei progetti di miglioramento della città”. Sono stati invitai alla cena circa 600 ospiti. Tra di loro saranno presenti esponenti degli ordini dei commercialisti di tutta Italia, i vertici di diversi ordini professionali di Milano, il Presidente del CNDCEC Massimo Miani, autorità locali e nazionali tra cui il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Questore di Milano Marcello Cardona, il Presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolè e l’Assessore al Bilancio Comune di Milano, oltre a professionisti e rappresentanti di Università e Istituzioni.