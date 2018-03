Compleanno della Biblioteca Valvassori Peroni: domenica 18 marzo la festa

Domenica 18 marzo la Biblioteca Valvassori Peroni di Città Studi festeggia i suoi primi nove anni con una giornata di attività.

La struttura rimarrà eccezionalmente aperta per l'occasione (dalle 14 alle 19), proponendo: visite guidate (dalle 14), laboratori esperienziali (dalle 15), scambio di Rolliz Star Wars, letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni (dalle 16 alle 18) e workshop sulla tecnologia per ragazzi da 8 a 12 anni (alle 15 e alle 17, prenotazione obbligatoria a 0288465095 - c.bibliovalvassori@comune.milano.it).