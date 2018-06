La Bicocca compie 20 anni: ideato un gusto di gelato per celebrarla

Un gusto di gelato per celebrare i vent'anni dell'Università di Milano-Bicocca, la seconda "statale" di Milano. La fondazione risale infatti a un decreto ministeriale del 10 giugno 1998, mentre le attività didattiche nel quartiere della Bicocca, sulle ceneri delle fabbriche Pirelli, erano state avviate da qualche anno con corsi di laurea della Statale.

Il gusto è stato creato dalla Compagnia Gelatieri - Narratori di Gelato e ha il sapore di amarena e timo. Naturalmente si chiama "Bicocca". Verrà reso disponibile, per tutta l'estate, nelle gelaterie dell'associazione Compagnia Gelatieri di tutta Italia. Ma intanto lo si potrà assaggiare gratuitamente martedì 12 giugno alle 16 in piazza dell'Ateneo Nuovo, durante la festa di compleanno dell'università.

Festa che inizierà proprio alle 16 con l'esibizione del Coro Bicocca e i saluti del rettore Cristina Messa, per poi passare al taglio torta e brindisi, al buffet e agli intrattenimenti (musicale a cura di Radio Bicocca, comico circense con Claudio Cremonesi). Alle 17.45 è la volta della BicOrchestra all'Auditorium Martinotti di via Vizzola 5 con il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violoncello e orchestra, op. 56, di Beethoven.

Dal 12 al 30 giugno sarà infine possibile visitare la mostra fotografica "Bicocca20: auguri a tutti noi", allestita al piano terra dell'edificio U6.