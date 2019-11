Buon compleanno East Market! Il mercatino vintage compie cinque anni

East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, compie cinque anni. Domenica 24 novembre si festeggia questo importante traguardo con un nuovo appuntamento per tutti gli appassionati del vintage, ma anche per famiglie e curiosi.

300 espositori di oggetti e abbigliamento

300 selezionati espositori da tutta Italia propongono migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 MQ dell'ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate si trovano anche vari articoli di collezionismo, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Per il prossimo appuntamento assieme ai 300 espositori ci saranno molti degli venditori storici che hanno accompagnato East Market in questi anni come Alt Means Old, Danny Ru Vintage, Vintagames, Grazia Ferrari, Tiziana Vintageafropicks, Sin Control Vintage, Riffblast e Level XXX. Tra le novità: Inima Pop Art con le sue Madonne artistiche personalizzate con i colori e le forme dell'arte messicana, Evelyne Aymon che porta centinaia di cerchietti fatti a mano e personalizzati con stoffe e accessori di tutti i tipi e Fliki Design che realizza complementi d'arredo recuperando elementi industriali e vintage.

Non solo vintage

Accompagnano il mercatino le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest'ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un'offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. East Market adotta la politica #plasicfree ovvero una policy ecologista che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti , sono disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato e il corner barber shop a cura di Bullfrog, dove potersi tagliare i capelli o sistemare barba e baffi.

Tutte le informazioni e le novità sono reperibili su Facebook.com/eastmarketmilano.