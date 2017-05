Prossimo convegno Aiuro: la compliance del paziente urologico, una sfida per gli infermieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 29 e 30 maggio, nella suggestiva cornice dell'Università statale di Milano, in Aula Magna, via Festa del Perdono, 7, i massimi esperti italiani di assistenza al paziente urologico si incontreranno in occasione del Convegno nazionale dell'Associazione Infermieri di Urologia ospedaliera (AIURO), che raccoglie numerosi operatori. L'innovazione medica e infermieristica sarà l'elemento centrale delle due giornate, dedicate a temi in auge e di grande importanza come la Slow medicine, la chirurgia robotica, il trattamento conservativo del dolore pelvico cronico e tutte le novità in materia di Stoma care e programmi educativi. Inaugureranno l'evento la dott.ssa Rosina Ceccarelli Presidente di AIURO, e il dott. Rosario Leonardi, Presidente dell'associazione Urologi Ospedalità Gestione Privata (UROP), che riunisce urologi e cultori delle discipline urologiche. Tra i relatori, la Presidente del Collegio IPASVI di Torino dott.ssa Maria Adele Schirru, il professor Boccafoschi, responsabile scientifico del Congresso UROP e il Dott. Stefano Terzoni Presidente EAUN (Associazione Europea Infermieri di Urologia). In questa occasione, Maria Russo, stomaterapista presso l'AOU S. Luigi di Torino, presenterà il gruppo Gesto, un gruppo di lavoro infermieristico volontario interregionale, per divulgare informazione sulla stomaterapia e migliorare la condizione del portatore di stomia in Italia. «La valorizzazione del ruolo dell'infermiere esperto, in questo caso dello stomaterapista, è l'unica garanzia di qualità e continuità del servizio nel futuro» afferma Russo. Giovanna Bosio, stomaterapista del AOU S.G. Battista di Torino, Presidio Molinette, e membro di Gesto, parteciperà con un'interessante relazione sulle tecniche di comunicazione ipnotica in stomaterapia. Il corso prevede l'accreditamento ECM (6 crediti) ed è possibile effettuare l'iscrizione tramite il sito www.aiuro.org. «La nostra Associazione nasce nel 1995 dall'iniziativa di un gruppo di infermieri operanti nei reparti di Urologia sensibili agli aspetti formativi professionali e specialistici. Vogliamo promuovere la cultura e la ricerca infermieristica in ambito urologico e non solo» spiega Rosina Ceccarelli, Presidente di AIURO e Coordinatrice infermieristica dell'unità di Urologia mini invasiva della A.O.San Giovanni Addolorata di Roma. Gli infermieri che collaborano alle iniziative sono impegnati su vari tavoli tecnici della Federazione e dei collegi IPASVI con l'intento di migliorare in qualità la vita delle persone affette da patologie urologiche. Il gruppo di lavoro Gesto Il gruppo, formato da infermieri esperti in stomaterapia, è un'iniziativa innovativa interregionale. Partito lo scorso anno in 5 regioni del Nord si è già allargato al resto delle regioni d'Italia con oltre 50 infermieri, in diverse aziende ospedaliere. Collabora con i collegi IPASVI e associazioni di categoria e di pazienti, come AIOSS-Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia, AIURO-Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera, e FAIS Onlus-Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati. La stomia intestinale e urinaria La stomia intestinale o urinaria è il risultato di un intervento chirurgico mediante il quale si crea un'apertura sulla parete addominale per mettere in comunicazione l'apparato intestinale o quello urinario con l'esterno. La persona diventa incontinente e utilizza una sacca per le deiezioni, il che comporta una modificazione importante dello schema corporeo e delle abitudini, alterando notevolmente la qualità della vita. Oggigiorno, il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione italiana ed il conseguente aumento dell'incidenza delle malattie croniche degenerative ed invalidanti comporta un aumento di pazienti stomizzati.