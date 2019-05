Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 9 giugno la Pro Loco Cisliano e la Pro Loco di Bareggio (con il patrocinio dei Comuni di Cisliano e Bareggio) propongono “Biciclettando in cascina… con gusto”; una giornata in bicicletta alla scoperta delle risorse del territorio. La manifestazione è un’occasione per conoscere meglio le cascine della zona e le loro attività, visitare luoghi che hanno segnato la storia di Cisliano e Bareggio, vedere da vicino gli animali da cortile, osservare strumenti e macchine agricole d’epoca e gustare prodotti tipici. La quota d’iscrizione è di 13,00 €, per i soci Pro Loco, e 15.00 € per i non soci (bambini sotto i sei anni gratuito, bambini delle scuole elementari e medie 5,00€); la somma comprende aperitivo, pranzo a buffet e merenda (inclusi acqua, vino, soft drink e caffè), ognuno dei quali sarà servito in una cascina diversa. In caso di maltempo la manifestazione verrà cancellata Per informazioni e iscrizioni presso Pro Loco Cisliano, via Piave 9, tel. 02.90.38.70.43 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) oppure contattando la Pro Loco di Bareggio al numero 333.34 48 411