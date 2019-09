Comunicato stampa “premio galante oliva” i° edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Conclusi i lavori di valutazione della giuria del Concorso Letterario “Premio Galante Oliva” I° Edizione. Gli elaborati ammessi a concorso sono risultati in totale 111(centoundici); L’elevato spessore degli elaborati finalisti del concorso, per le diverse categorie, ha spinto la giuria di esperti, nella persona del Presidente, Prof. Giuseppe Cacciatore, Docente Emerito di Storia della Filosofia della UNINA “Federico II”, Accademico dei Lincei, a deliberare l’assegnazione di Menzioni Speciali e Menzioni Particolari ad alcuni degli elaborati ritenuti, in fase di valutazione, particolarmente significanti, pur non essendo risultati vincitori. Di seguito si da comunicazione ufficiale dei premiati suddivisi per le categorie a concorso e per la sezione particolare del concorso riservato alle scuole, “Piccoli Semi”: SEZIONE EDITI: • 1° PREMIO “Donne di carta”, di MARA CINQUEPALMI; • MENZIONE SPECIALE “1948 - l'anno della svolta”, di MARIO AVAGLIANO; • MENZIONE SPECIALE “Carlo Afan De Rivera”, di GIUSEPPE FOSCARI; • MENZIONE SPECIALE “Lucri di guerra” , di FABIO ECCA; • MENZIONE SPECIALE “La tela degli svizzeri”, di ANGELO VERRILLO; • MENZIONE PARTICOLARE “In alto a sinistra” di ALFONSO ANNUNZIATA; • MENZIONE PARTICOLARE “Altri orizzonti” di LUCIA PIERO; • MENZIONE PARTICOLARE “Intrighi poliedrici” di IDILLIO GALEOTTI. SEZIONE INEDITI: • 1° PREMIO “Siamo ciò che facciamo…”, di VINCENZO LIARDA • MENZIONE PARTICOLARE “Racconti” di GIUSEPPINA ESPOSITO. SEZIONE TESI : • 1° PREMIO “L’antifascismo militante a Roma, 1970-1976: parole pubbliche e memorie private”, di JESSICA MATTEO; • MENZIONE SPECIALE “dall'Oriente: Femminismo, Confederalismo ed altre Rappresentazioni”, di SARA CONCETTA SANTORIELLO; • MENZIONE SPECIALE “Oltre le apparenze: un'analisi sociologica della storia dei vinti” , di MARIAROSARIA NIZZA; • MENZIONE PARTICOLARE “Emigrare negli anni del Boom: La storia di Giovanni e Angela” di FEDERICA RUGGIERO. SEZIONE “PICCOLI SEMI”: • 1° PREMIO “Racconti di viaggio“ di SAMUELE PERUGINO Mimmo Oliva, Portavoce Nazionale Polis SA Alfonso Oliva, Presidente Istituto Galante Oliva

Gallery