Comunicato stampa “Superpotere o competenza da apprendere?” La resilienza di Wondy ospite dell’ordine degli psicologi"

Milano, 18 giugno 2018- Essere resilienti non è facile, ma si può imparare: è con questo spirito che Wondy Sono Io sarà ospite all’incontro “Super potere o competenza da apprendere? Storie di persone resilienti alle prese con le sfide della vita”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia per riflettere sulla capacità che ognuno di noi può trovare dentro di sé per affrontare le piccole e grandi difficoltà di ogni giorno. Alessandro Milan, giornalista di Radio24 e Presidente dell’Associazione Wondy Sono Io, porterà in piazza Castello sia la propria esperienza sia quella della moglie Francesca Del Rosso detta Wondy, la giornalista, blogger e scrittrice venuta a mancare nel dicembre 2016 dopo 6 anni di lotta contro il tumore seno. “Per Wondy il cancro è stata un’opportunità di vita: scriveva che dopo la paura, il dolore e la stanchezza, ha guardato la malattia come un’occasione per conoscersi, scoprire i veri amici, rivalutare gli affetti, creare nuovi rapporti, scrivere, condividere, mettersi alla prova sotto tutti i punti di vista, aiutare gli altri.” –racconta il giornalista- “Quei sassolini l’hanno fatta sentire viva e utile. La resilienza è proprio questo: fare del dolore un’opportunità.” Tra gli altri ospiti l’attore Antonio Ornano e Pietro Trabucchi, psicologo e professore presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Verona. Coordina lo psicologo Luca Longo, tesoriere dell’Ordine degli Psicologi e membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia. L’appuntamento è lunedì 25 giugno alle ore 21.00 alla Casa della Psicologia di Milano, in piazza Castello 2. L’evento è gratuito e aperto a tutti: è obbligatorio segnalare la propria presenza iscrivendosi al sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia www.opl.it oppure inviando una mail all’indirizzo casadellapsicologia@opl.it. Per maggiori info, si consiglia di chiamare il numero 02 36768561. Wondy Sono Io L'Associazione Wondy Sono Io è nata per realizzare una serie di attività sulla scia del movimento che Francesca Del Rosso aveva creato dopo la pubblicazione del libro ``Wondy - ovvero come diventare supereroi per guarire dal cancro``. Francesca ha lasciato una grande eredità intellettuale e umana, ha insegnato a donne e uomini come nella vita le difficoltà di varia natura possano e debbano essere affrontate, possibilmente con il sorriso. L’Associazione organizza iniziative concrete come la realizzazione del Premio Wondy per la letteratura resiliente e più in generale eventi che puntino alla diffusione della lettura come strumento per approfondire tematiche sociali, perché i libri (grande passione di Francesca) sono fondamentali per comprendere la realtà ed esplorare punti di vista inconsueti.