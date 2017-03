Con l'editore il sirente fino in America (e ritorno) a book pride

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si svolgerà domenica 26 marzo alle ore 15 presso Casa BASE a Milano, nell'ambito di Bookpride, fiera dell'editoria indipendente di Milano, l'incontro con Beppi Chiuppani, scrittore e saggista, autore di Quando Studiavamo in America, definito "il primo testo letterario pubblicato in Italia sull'esperienza di un cervello in fuga negli Stati Uniti". A dialogare con Beppi, Simone Benvenuti dell'Editrice il Sirente, per un incontro dal titolo Quale futuro per il sapere umanistico? Romanzo d'idee sul sistema universitario americano, Quando studiavamo in America è il ritratto di una generazione messa davanti a un mondo costantemente "in crisi". Ma è anche un racconto riflessione sull'importanza della cultura umanistica, testimonianza di un'esperienza all'estero in ambito universitario prima della chiusura di frontiere e muri, che cela una forte lungimiranza. Lo stesso Beppi Chiuppani, autore di origine bassanese, annovera molteplici esperienze all'estero, compreso un dottorato di ricerca alla University di Chicago che lo accomuna ai protagonisti del libro, un testo ibrido che rientra in una stagione sperimentale: allo stesso tempo essai, romanzo e memoir. Protagonista un dottore di ricerca, la cui vicenda è ricostruita da un amico e collega, voce narrante del libro, che indaga le ragioni del suo allontanamento da Chicago. A partire da questa storia di amicizia e legami, l'autore racconta la realtà di quella che viene troppo spesso presentata come un'epopea a lieto fine: "dunque si va all'estero, si trova una borsa di studio o un posto di lavoro, e si vive felici e contenti forever after: questa è la storia classica di cui si parla. Eppure in molti casi, di certo non soltanto il mio, si cerca ben altro che uno stipendio: si cerca un modello diverso di produrre conoscenza". In questo racconto generazionale, si inseriscono con naturalezza una serie di riflessioni sulla cultura umanistica occidentale: perché esiste una così scarsa letteratura sulle esperienze di studio nelle università americane? Perché occuparsi di letteratura e cultura umanistica davanti a un mondo in perenne crisi economica, mentre dall'altra parte del mondo c'è un'Europa che non regge, e una laurea che sembra non avere più valore? Appuntamento al 26 marzo per scoprirlo.