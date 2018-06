"Con Tamin azioni" di Maurizio Limongelli - Mostra di pittura e scultura

Mostra di pittura e scultura di Maurizio Limongelli, con il contributo di Gabriella Cerati, scrittrice e poetessa e di Antonio D'Alessandro, poeta e musicista.



"Con tamin azioni" è un percorso emozionale in cui vari linguaggi espressivi si attraversano, si mescolano, si lasciano sporcare.

Questa contaminazione non dà vita soltanto a nuove forme artistiche, ma genera “rel azioni” umane, culturali e sociali fondamentali per riscoprire uno stato di purezza, di semplicità.



Il lavoro qui presentato è un momento di riflessione per sottolineare l’importanza di tutto ciò che ci attraversa, che ci scuote, che percorre le nostre vite, per tutto quello che costruisce la nostra identità che è frutto della contaminazione, del nuovo, del diverso"

Maurizio Limongelli



Martedì 26 Giugno 2018, ore 18,30 si apre il vernissage con la presenza dell'Artista e piccolo aperitivo.

La mostra sarà aperta dal 26 Giugno all’8 Luglio 2018.

Lo Spazio Alda Merini è visitabile Gratuitamente.

Giorno di chiusura: lunedì

ORARI

martedì dalle 10:00 alle 13:00

mercoledì: dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 20:00 alle 23:00

giovedì,venerdì,sabato e domenica dalle 17.00 alle 20:00