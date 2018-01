Lo spettacolo Con un’accetta piantata nel cervello è il primo appuntamento della Trilogia noir – Tre spettacoli semiseri tra omicidi, sigarette e donne fatali di e con Giorgio Ganzerli.



“La mattina del 2 maggio viene trovato l’avvocato Sergio Gironi con un’accetta piantata nel cervello…” Inizia così per l’ispettore Mariani un’indagine apparentemente facile ma che si dimostrerà molto complicata e ricca di colpi di scena.



Attraverso le testimonianze della governante, del portinaio, della vicina di casa e di tanti altri testimoni scoprirà che la vita dell’avvocato, apparentemente tranquilla, in realtà era molto movimentata e per niente monotona.



Altri cadaveri verranno trovati con un’accetta piantata nel cervello fino a travolgere la vita privata dell’ispettore.



Chi è l’assassino? Perché uccide?



L’ispettore Mariani insieme all’infallibile agente Agroppi cercheranno di assicurare l’assassino alla giustizia.



ABBONATI ALLA TRILOGIA NOIR

3 spettacoli a 21 euro:

Con un’accetta piantata nel cervello | 26 gennaio 2018



Una tranquilla rapina in banca | 23 febbraio 2018



Assetati d’amore | 23 marzo 2018



di e con Giorgio Ganzerli



Richiedi il tuo abbonamento a biglietteria@linguaggicreativi.it



Stagione

CON LA DANNATA VOGLIA 2017 – 2018



ORARIO

venerdì ore 20:30

Prima dello spettacolo vi invitiamo ad

un brindisi di benvenuto.



Crediti

di e con Giorgio Garzerli



Durata:

70 minuti



Biglietti

Intero: 14 euro

Allievi Scuola di Teatro Linguaggicreativi: 10 euro (esibendo la Tessera Linguaggicreativi)

Studenti under 26: 8 euro (esibendo tesserino scuola-università)

Over 65: 10 euro (esibendo carta d’identità)

Convenzionati: 10 euro



Tessera

